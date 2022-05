Lazio, è quasi chiuso l'affare Marcos Antonio: le cifre e i dettagli

Roma, 19 maggio 2022- La Lazio si porta avanti in vista del mercato estivo: nel mirino dei biancocelesti è finito Marcos Antonio, centrocampista brasiliano attualmente in forza allo Shakhtar. Potrebbe essere proprio lui il primo colpo della società che è davvero a un passo dalla chiusura dell'affare, spinto anche dalla volontà del calciatore di lasciare l'Ucraina a causa del conflitto e provare ad affrontare un'esperienza in un grande campionato europeo.

Affare quasi concluso

Manca veramente poco prima dell'annuncio da parte della Lazio che ufficializzerà poi l'acquisto del giocatore alla prima occasione utile dopo l'apertura del mercato. La società seguiva il profilo di Marcos Antonio da un po' di tempo, ma soltanto l'ultima offerta ha convinto lo Shakhtar a lasciarlo partire: sul piatto i biancocelesti hanno messo 10 milioni di euro, bonus compresi, mentre al giocatore è stato offerto un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Il suo contratto con il club ucraino scadrà nel 2025, ma Marcos Antonio ha deciso di non proseguire la sua avventura ma tentare la sorte nella capitale italiana, una meta altamente gradita.

Giovane ma con esperienza

Il profilo del brasiliano rispecchia pienamente le idee di Maurizio Sarri per il futuro. Innanzitutto si tratta di un classe 2000, quindi un profilo giovane e con ampi margini di miglioramento, ma che con lo Shakhtar è riuscito a giocare molte partite da titolare a vincere due campionati, una coppa nazionale e una Supercoppa nel giro di due anni. Non ha molto feeling con il gol, anche se predilige la fase offensiva a quella difensiva. Si sicuro sotto le direttive del nuovo allenatore Marcos Antonio potrà continuare a crescere e magari affermarsi tra i migliori giovani dei campionati europei.

Leggi anche - Lazio, Milinkovic-Savic piace alla Juve