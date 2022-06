Lazio, il Maiorca chiede uno sconto per Muriqi

Roma, 15 giugno 2022- Vedat Muriqi continua a essere il grande mistero della Lazio: l'attaccante sembrava a un passo dall'essere ceduto al Maiorca a titolo definitivo, ma negli ultimi giorni la situazione si è complicata e la trattativa potrebbe saltare totalmente. Il suo prestito scadrà fra due settimane e per forza di cose tornerà a Formello, anche se la permanenza a Roma non è contemplata da nessuna delle due parti. Intanto per lui si è aperta anche la pista Galatasaray.

Un riscatto complicato

L'idea del Maiorca era quella di puntare su Muriqi anche per le prossime stagioni. Dopotutto i sei mesi di prestito hanno dato riscontri più che positivi: in Liga l'attaccante si è ritrovato e ha cominciato a segnare con continuità, convincendo la dirigenza a riscattarlo nel corso di questa estate. Nel contratto iniziale era previsto un diritto di riscatto pari a 12 milioni di euro, ma negli ultimi giorni il club spagnolo ha deciso di giocare al ribasso e offrire molto meno. I biancocelesti comunque non vogliono scendere sotto i 10 milioni per evitare una grande minusvalenza e proprio per questo motivo il suo trasferimento a titolo definitivo potrebbe presto arenarsi.

L'offerta del Galatasaray

La Lazio e Muriqi non vogliono proseguire l'avventura insieme, anche perché nelle stagioni trascorse nella capitale l'attaccante non ha mai trovato spazio e non è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi. La sua priorità resta sempre il Maiorca, nella speranza che si trovi presto un accordo per essere ceduto il prima possibile. Intanto si è aperta anche una pista che porta verso il Galatasaray. Il club turco ha messo sul piatto 16 milioni di euro, una cifra che fa sorridere la Lazio ma che al momento non ha trovato grandi riscontri. La priorità comunque è quella di trovare la quadra con gli spagnoli per evitare di ritrovarsi di nuovo un esubero in casa.

