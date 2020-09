Roma, 9 settembre 2020 - Mohamed Fares è pronto per cominciare la sua nuova avventura alla Lazio. Nella serata di ieri il giocatore è stato avvistato nel centro storico della città da alcuni tifosi che lo hanno accolto calorosamente, nonostante non sia ancora un giocatore biancoceleste a tutti gli effetti.

"Sono contento di essere qui. Non so ancora quando farò le visite mediche", ha replicato il giocatore franco-algerino che nei prossimi giorni dovrebbe firmare il nuovo contratto ed essere a disposizione di Simone Inzaghi a tutti gli effetti. Gli accordi con la Spal sono praticamente conclusi: al club di Ferrara andranno 9 milioni, dei quali 1 legati ai bonus. Svolte le ultime pratiche, la Lazio potrà finalmente abbracciare Fares, un rinforzo tanto atteso per la prossima stagione.

E le probabilità di vederlo con una maglia da titolare fin dalle prime partite sono davvero alte. Senad Lulic non ha ancora smaltito i problemi alla caviglia che lo tormentano ormai da molti mesi e la fascia sinistra al momento resta scoperta. Per questo Inzaghi potrebbe decidere di affidarsi da subito all'esterno, un giocatore affidabile e che conosce già bene le dinamiche del nostro campionato nonostante la giovanissima età.