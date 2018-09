ROMA, 21 settembre 2018 – Notizie positive per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, il giorno dopo la vittoria contro l'Apollon Limassol in Europa League, è già in campo per dirigere l'allenamento mattutino. Le novità arrivano dagli infortunati. Berisha svolge quasi l'intero allenamento in gruppo. Partecipa alle esercitazioni, svolge il lavoro atletico e salta solamente la parte finale dedicata ai tiri e ai cross. Il suo recupero procede bene e gradualmente sta rientrando in gruppo. Non verrà convocato per la sfida di domenica con il Genoa, ma spera di farcela per quella con l'Udinese, prevista per il 26 settembre. Oltre a lui in campo si vedono anche Luiz Felipe e Radu. Entrambi svolgono un differenziato, ma la prossima settimana potranno rientrare in gruppo. Il primo è fermo da circa un mese, ma ha recuperato dalla lesione tra il primo e il secondo grado al polpaccio. Per quanto riguarda il romeno invece, scongiurata l'ipotesi di una lesione. Gli esami svolti ieri in Paideia hanno evidenziato una contrattura al flessore della coscia sinistra. Un fastidio che potrebbe risolvere nel giro di pochi giorni. Le sue speranze di farcela per il derby del 29 settembre aumentano. Sul campo Inzaghi divide la squadra in due gruppi. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri in Europa League, gli altri invece lavorano ai suoi ordini. Compreso Correa, che potrebbe avere la sua prima chance da titolare. Domani scatteranno già le prime prove tattiche e si avranno indicazioni più precise sulla formazione che scenderà in campo con il Genoa.



CANIGIANI – Intanto ai canali ufficiali della società è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "A Udine ci aspettiamo un pubblico numeroso, anche se parliamo di una partita infrasettimanale. Domenica ci sarà però un impegno importante, perché tre vittorie consecutive sarebbero fondamentali anche per rilanciarsi in classifica. Avremo poi il doppio impegno in trasferta, derby compreso, quindi sarebbe importante arrivarci vincendo la prossima partita”. Chiosa finale sulla sfida contro la Roma: “Non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per il derby, perché è la rete vendita della Roma che se ne occupa. Per il Genoa speriamo di superare quota 30.000, se il tempo ci assiste possiamo farcela. Il match avrà luogo alle 15 del pomeriggio, questo dovrebbe favorire l’accesso dei tifosi".