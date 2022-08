Lazio, Acerbi verso l'addio: l'Inter aspetta, la Juve propone uno scambio

Roma, 5 agosto 2022 - Tra le cessioni da definire in casa Lazio c'è anche quella di Francesco Acerbi , finito fuori squadra nell'ultimo ritiro e in attesa di trovare una nuova sistemazione. Il difensore vorrebbe accasarsi in una big italiana e giocare le coppe europee e per questo ha già rifiutato la corte di alcune squadre. In pole restano l'Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi e la Juventus che ha fatto la prima mossa.

La corte dell'Inter

Inzaghi ha già chiesto alla società un nuovo rinforzo in difesa per tappare il vuoto lasciato dall'addio di Andrea Ranocchia . Il nome preferito dell'allenatore nerazzurro è quello del suo ex pupillo Acerbi , con il quale ha lavorato nell'esperienza nella capitale. A Milano il difensore non sarebbe la prima scelta, ma potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in un club che lotta per lo scudetto. Fin qui non è arrivato ancora l'affondo decisivo e Lotito aspetta la prima proposta da parte dell' Inter per poter fare le sue valutazioni ed, eventualmente, procedere con la cessione.

Il piano della Juve

Sullo sfondo si muove anche la Juventus , fortemente interessata ad Acerbi . Il piano dei bianconeri però non piace al numero uno biancoceleste: la dirigenza aveva proposto uno scambio alla pari con Rugani , rimasto anche lui fuori dal progetto, ma Lotito ha declinato subito l'offerta. Alla Lazio infatti i difensori non mancano e anzi, rispetto alla scorsa stagione è avvenuto un grande ricambio generazionale che ha cambiato tutta la retroguardia di Sarri . Per questi i biancocelesti preferirebbero subito cash senza contropartite tecniche, così da poter reinvestire anche la somma su nuove operazioni in entrata.

