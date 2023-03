Italia-Inghilterra 1-2: Retegui segna, ma non basta. Azzurri ko all'esordio

Il rigore dello 0-2 realizzato da Kane (Ansa)

Napoli, 23 marzo 2023 - Inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024. L'Inghilterra non ci batteva dal '77 in appuntamenti ufficiali: lo fa stavolta, espugnando lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il punteggio di 1-2. A decidere il match sono le reti nel primo tempo di Rice e Kane (su rigore), con quest'ultimo a diventare il miglior marcatore della propria Nazionale. Nella ripresa la truppa di Roberto Mancini si scuote e accorcia le distanze con Retegui. Il gol del debuttante non basta però, così come non basta l'espulsione nel finale di Shaw.

Le scelte di formazione

Mancini si affida alla coppia difensiva Toloi-Acerbi, con Di Lorenzo e Spinazzola ad agire rispettivamente a destra e a sinistra. Il centrocampo è quello formato dai titolatissimi Barella, Jorginho e Verratti, mentre in avanti viene subito lanciato dal primo minuto Retegui, con Berardi e Pellegrini ai suoi lati. Dall'altra parte Gareth Southgate schiera la sua Inghilterra con il 4-2-3-1: dietro a Kane, ecco il terzetto composto da Saka, Bellingham e Grealish.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. All. Mancini.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Bellingham, Grealish; Kane. All. Southgate.

Rice porta avanti i suoi

Tre minuti e una punizione in favore degli Azzurri sorprende la retroguardia inglese, ma Di Lorenzo colpisce male. I padroni di casa sono aggressivi e provano a intimorire gli avversari, che superano per la prima volta la metà campo al 6'. Due giri di lancette dopo Saka prova a incunearsi nella difesa italiana: l'attaccante dell'Arsenal ci riesce, ma la sua conclusione risulta debole per sorprendere Donnarumma. Fra gli ospiti si accende subito la stella di Bellingham, con il numero 10 ad eludere brillantemente in un paio di circostanze il pressing dei locali. Il calciatore del Borussia Dortmund al 12' scarica un potente destro deviato in corner da Donnarumma. Sugli sviluppi dell'angolo in questione, la conclusione di Kane viene respinta, ma la sfera finisce sui piedi di Rice, che gonfia la rete. Adesso la Nazionale di Southgate è in totale controllo e un bello spunto di Shaw e un altro di Kane creano problemi ai rivali.

Kane raddoppia

L'Italia non riesce a trovare i tempi giusti per pressare efficacemente la selezione dei Tre Leoni, né a collezionare occasioni. Anzi, è l'Inghilterra a sfiorare lo 0-2 al 32', quando Phillips calcia di un soffio sul fondo dopo la palla persa degli Azzurri. A Retegui non arrivano palloni giocabili, Berardi e Pellegrini non si vedono quasi mai, e anche le accelerate di Spinazzola sono ben contenute da Maguire e compagni. Al 39' interessante ripartenza per i ragazzi di Mancini, con Retegui stoppato al momento del tiro. Al 42' piove ulteriormente sul bagnato per l'Italia, che si vede fischiare un rigore per tocco di mano di Di Lorenzo nella propria area. Sul dischetto va Kane, che spiazza Donnarumma, realizzando il 54esimo gol con la maglia della Nazionale e diventando così il miglior marcatore della storia dell'Inghilterra. Trascorrono pochi secondi e Grealish si divora il tris sul cross di Kane: con la porta praticamente vuota, il giocatore del Manchester City manda clamorosamente a lato. Il punteggio quindi non cambia più fino all'intervallo.

Retegui non basta

La squadra di Mancini prova ad uscire forte dagli spogliatoi al 51' Pellegrini si rende pericoloso di sinistro: da buona posizione, il numero 10 non inquadra il bersaglio grosso. Il capitano della Roma è invece fenomenale al 57': sul pallone recuperato dagli Azzurri, Pellegrini finta il tiro e poi fornisce un assist perfetto per Retegui, che trafigge Pickford. L'Inghilterra improvvisamente è in difficoltà ed è costretta a chiudersi dietro. Bello il possesso palla italiano, che fa muovere la retroguardia avversaria da una parte e dall'altra. Mancini getta nella mischia i vari Cristante, Gnonto, Tonali e Politano, che danno ulteriore vivacità ai nostri. La compagine di Southgate resta pure in 10 all'80' a causa dell'espulsione per doppia ammonizione (nel giro di pochi secondi) di Shaw. Entra pure Scamacca, ma gli assalti azzurri sono sterili. E così gli ospiti possono festeggiare il successo.

Il girone dell'Italia

Nelle gare valide per le qualificazioni a Euro 2024 (in programma da marzo a novembre), l'Italia affronterà quindi l'Inghilterra, incrociata di recente nella fase a gironi della Nations League. Non ci sarà però solo la Nazionale dei Tre Leoni a rappresentare un grosso ostacolo sulla strada verso la Germania. Già, perché nel raggruppamento C sono state inserite pure la Macedonia, incubo degli azzurri dopo il ko a Palermo nel playoff mondiale, e l'Ucraina. Avversarie certamente da rispettare, mentre Malta appare la classica cenerentola. Quest'ultima sarà, dopo l'Inghilterra, la prossima avversaria di Donnarumma e compagni nel match fissato in calendario per il 26 marzo, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. Sarà la nona volta fa queste due selezioni, la prima dal settembre del 2015: i nostri portacolori hanno sempre vinto, segnando 21 reti e incassandone appena due.

Il calendario

Malta-Italia (domenica 26 marzo)

Macedonia del Nord-Italia (sabato 9 settembre)

Italia-Ucraina (martedì 12 settembre)

Italia-Malta (sabato 14 ottobre)

Inghilterra-Italia (martedì 17 ottobre)

Italia-Macedonia del Nord (venerdì 17 novembre)

Ucraina-Italia (lunedì 20 novembre)

Il regolamento delle qualificazioni

Ma come funzionano le qualificazioni? Le 53 selezioni presenti al sorteggio di Francoforte sono state suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale dell'Europeo, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i playoff (semifinali e finali). Si qualificheranno agli spareggi 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell’Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell’Europeo. Se una vincitrice dei gironi della Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale, accederà ai playoff la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione.

