Milano, 10 gennaio 2020 – Weekend di Serie A ricco di big match e può essere una giornata influente nelle parti alte della classifica. La Juve va a Roma contro i giallorossi di Fonseca, la Lazio ospita il Napoli e l’Inter giocherà domani sera a San Siro contro l’Atalanta, forse la squadra più in forma del campionato. E’ tempo dunque di viglia, è tempo delle parole prima che il rettangolo verde porti in auge i fatti. Le parole di Antonio Conte sono quelle di un allenatore concentrato sul campo e poco sul mercato, su cui ha delegato ogni uscita pubblica al club.

PARTITA INTENSA – Si parte ovviamente dall’avversario, squadra col miglior attacco della Serie A e reduce da nove gol fatti nelle ultime due partite. Per l’Inter sarà test probante: “Ovviamente mi aspetto una gara intensa – ha ammesso Conte – Sarà partita fisica e giocata con alta intensità da tutte e due le squadre. Credo che per noi sia un grande test contro la formazione più in forma del campionato”. Una vittoria sarebbe molto importante, sia sotto il piano della classifica ma soprattutto per quanto riguarda la mentalità: “Vincere domani sarebbe importante, loro si sono rinforzati rispetto all’anno scorso e negli anni stanno aumentando la forza della rosa. Poi lavorano da anni con lo stesso tecnico e si conoscono bene. Conosco Gasperini e posso solo fargli i complimenti”.

CAMPIONI D’INVERNO – Sarà l’ultima gara del girone d’andata, quella che stabilità i campioni d’inverno, titolo di cui Conte non ha particolare attrazione: “Per me ha poca valenza, conta tagliare il traguardo per primi alla fine e non a metà. Cercheremo di vincere domani e non sarà facile, dovremo chiedere tantissimo a noi stessi e al termine dell’andata potremo fare un primo bilancio”. Un bilancio non per un giudizio definitivo, chiaramente: “Valuteremo a che punto siamo e dove potremo arrivare”.

GAP CON JUVE – Ma oltre l’Atalanta c’è la rivale di sempre, quella Juve che si candida al nono scudetto consecutivo e che l’Inter vuole provare a raggiungere. Su questo aspetto Conte è chiarissimo: “Tutte a parte noi hanno aggiunto qualcosa e non sostituito, di solito in situazioni come queste il gap dovrebbe aumentare. Vuol dire che stiamo facendo qualcosa di positivo”. E’ un lavoro lungo dunque, nessuno fa magie: “La squadra si è responsabilizzata e questo può sopperire parte del gap, ma le grandi squadre si costruiscono nel tempo e nessuno ha la bacchetta magica. Serve la pazienza e il tempo per fare questo all’Inter”. Domani la prima parola al campo.