Milano, 20 giugno 2020- Alla vigilia della partita contro la Sampdoria arrivano brutte notizie per l'Inter che riguardano lo stop di Marcelo Brozovic. Il giocatore quest'oggi è stato vittima di un problema muscolare che lo costringerà a saltare la partita, la prima dopo la ripartenza del calcio.

Dopo i primi esami strumentali si è escluso un infortunio grave per il croato che comunque dovrà stare a riposto per alcune settimane e potrebbe saltare anche la partita di mercoledì contro il Sassuolo, costringendo Antonio Conte a rivedere tutti i suoi piani per l'undici titolare. La speranza è quella di recuperarlo in tempo per la partita contro il Parma, dato che l'Inter si ritroverà a fronteggiare anche l'infortunio di Sensi che resterà fermo ai box per molto più tempo.

Avere a disposizione Brozovic è dunque fondamentale per i nerazzurri che in questa seconda parte della stagione dovranno continuare il duello a distanza contro Lazio e Juventus per il primo posto in classifica. La soluzione che potrebbe adottare Conte per le prossime partite dovrebbe essere un atipico 3-4-1-2, con Vecino messo al posto di Brozovic accanto a Barella ed Eriksen schierato come trequartista dietro alla rodata coppia d'attacco Lukaku-Lautaro.