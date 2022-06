Germania-Italia di Nations League: segui la diretta

Gnonto in azione (Ansa)

Moenchengladbach, 14 giugno 2022 - L'Italia affronta la Germania al Borussia Park di Moenchengladbach, per la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League- Il CT degli Azzurri ha già lanciato diversi giovani in queste ultime uscite e continua con la linea verde, intrapresa dopo la debacle subita nella Finalissima 2022 contro l'Argentina. Da quel momento la Nazionale non ha più perso, maturando un pareggio nell'andata contro la Germania di Flick, una vittoria contro l'Ungheria e un pari contro l'Inghilterra. Sorpresa Gnonto titolare, dentro anche Raspadori e Spinazzola.

Le formazioni ufficiali

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Muller, Sanè; Werner. Ct. Flick.

Italia (3-4-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct Mancini

Orari tv

La partita si disputa questa sera al Borussia Park di Moenchengladbach, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Diretta tv su Rai Uno e live streaming su RaiPlay.

