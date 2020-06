Napoli, 2 giugno 2020 - Terribile lutto per Rino Gattuso: è morta la sorella Francesca, di 37 anni. Lo scorso febbraio la donna aveva avuto un malore ed era stata ricoverata d'urgenza nell'ospedale di Busto Arsizio (dove poi è deceduta), tanto l'attuale tecnico del Napoli la raggiunse subito in Lombardia. Oggi, appresa la notizia, Gattuso è partito per Gallarate dove vive la famiglia della sorella.

Attraverso il profilo ufficiale Twitter, il club e la squadra del Napoli hanno espresso il loro cordoglio all'allenatore: "Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore, caro Rino".