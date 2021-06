L'età a volte è solo un numero e Goran Pandev è l'emblema più bello di questa filosofia di vita: a 37 anni compiuti è il grande protagonista dell'Europeo con la maglia della sua Macedonia del Nord, alla prima apparizione in assoluto in questo torneo. Ma l'attaccante del Genoa oggi è entrato nella storia della sua nazionale infrangendo due record che arricchiscono la sua bacheca già piena di trionfi.

Primo gol della Macedonia

Come detto, per la Macedonia è la prima apparizione di sempre all'Europeo. Superare i gironi non sarà una missione semplice, ma la nazionale di Pandev può diventare una vera mina vagante: la squadra può contare su elementi di grande esperienza e su qualche giovane di talento, come Elmas del Napoli e Bardhi del Levante, le due stelline che potrebbero compiere il salto di qualità proprio in questo torneo. Il primo gol in assoluto nella competizione non si è fatto attendere ed è arrivato proprio alla partita d'esordio contro l'Austria. A segnarlo non poteva che essere Goran Pandev, grande simbolo sportivo di tutta la nazione e giocatore più rappresentativo in assoluto.

Secondo gol più anziano

Come se non bastasse, oltre a essere il primo marcatore di sempre in un grande torneo internazionale, Pandev è anche il secondo marcatore più vecchio di sempre in un Europeo. A 37 anni e 321 giorni l'ex giocatore dell'Inter ha aggiunto un altro prezioso tassello alla sua grande carriera, il più difficile da raggiungere in assoluto: gli sono serviti 20 anni dal debutto in nazionale per trascinare la Macedonia tra le più grandi nazioni del mondo e per trovare la rete più pesante di tutte. Una vera e propria impresa che non gli vale però il primato assoluto. Il primo posto tra i marcatori più anziani è ancora occupato dall'austriaco Ivica Vastic che nel 2008 andò in gol contro la Polonia a 38 anni e 257 giorni, vincendo una fornitura di birra a vita offerta dallo sponsor.

