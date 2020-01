Roma, 23 gennaio 2020. Saranno ore di tensione per la Roma, ancora una volta alle prese con un giocatore infortunato: Amadou Diawara è stato costretto a uscire dal campo nel corso del secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro la Juventus a causa di un problema al ginocchio sinistro, lo stesso al quale era stato operato lo scorso 7 ottobre per una lesione al menisco che lo aveva tenuto lontano dal campo per circa un mese.

Questa mattina il centrocampista si è presentato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali e capire qual è la vera entità del suo infortunio. Ovviamente la preoccupazione più grande di Fonseca è quella di perdere l'ennesimo giocatore in questa stagione, caratterizzata da lunghi infortuni che hanno penalizzato spesso la squadra. I primi accertamenti hanno evidenziato una nuova lesione al menisco esterno sinistro, un infortunio simile a quello già subito nel corso del campionato e la buona notizia è che non sembrerebbero essere coinvolti anche i legamenti che avrebbero aggravato ulteriormente la situazione. Si attende soltanto l'ufficialità della Roma e la conferma del dottor Mariani.

Lo stop dovrebbe aggirarsi attorno ai 60/90 giorni, un tempo lungo che rovinerà i piani di Fonseca per le prossime partite e che lo costringerà a correre ai ripari con altre soluzioni. In occasione del derby contro la Lazio l'allenatore portoghese dovrà necessariamente schierare la coppia Veretout-Cristante a centrocampo, un esperimento che di certo non avrebbe voluto sperimentare proprio nella partita più sentita di tutte.