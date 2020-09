Milano, 2 settembre 2020 - La nuova serie A prende forma. Alle 12 infatti il sorteggio del calendario della stagione 2020/21, che scatterà il 19 settembre per poi concludersi il 23 maggio. Grande attesa per conoscere quello che sarà il percorso di tutte le squadre lungo le 38 giornate che contraddistingueranno il campionato.

I criteri di compilazione

Il sorteggio deve necessariamente rispettare alcuni criteri, come ad esempio quello relativo ai derby, che non possono essere disputati né nel primo, né nell'ultimo turno, mentre per i big match può esserci spazio sia all'alba che al tramonto del torneo. Tuttavia, le sette compagini impegnate negli appuntamenti europei non possono incrociarsi nei turni che seguono la Champions League e l'Europa League. Capitolo romane: Lazio e Roma non avranno a disposizione lo stadio Olimpico in occasione della 38esima giornata, a causa dell'Europeo. Ciò significa che entrambe devono terminare la propria avventura in campionato in trasferta. Infine, nessuna formazione può giocare più di una volta per ogni girone due gare consecutive in casa o fuori e non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario 2019/2020.

Dove vedere il sorteggio

La cerimonia di presentazione del calendario è in programma per mercoledì 2 settembre e sarà sarà visibile in tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, e in streaming su skysport.it e sul canale YouTube della Lega Serie A.