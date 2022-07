Mercato Serie A: Juve, visite per Pogba. Fiorentina, ecco Jovic e Gollini

Bologna, 8 luglio 2022 - Questo è stato senza dubbio il giorno di mercato della Juventus. A Torino, Angel Di Maria ha svolto le visite mediche e ha autografato le prime sciarpe dei tifosi, in trepidante attesa dal mattino al J Medical. Non solo l'argentino, però: ad essere arrivato in città c'è anche Paul Pogba, che domani trascorrerà una giornata identica a quella vissuta oggi dal suo nuovo compagno di squadra in bianconero. Entrambi firmeranno con la Vecchia Signora a parametro zero: l'attaccante arriva dall'esperienza al Paris Saint-Germain, il centrocampista da quella al Manchester United. El Fideo, inoltre, ha scelto il suo numero di maglia, che sarà il 22.

Lazio, c'è il sì di Romagnoli

Alessio Romagnoli sarà presto un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore ha accettato l'offerta del club biancoceleste, che ha messo sul piatto un contratto da 2,9 milioni di euro, il quale arriverebbe facilmente a 3 milioni e mezzo con i bonus; la durata sarà quinquennale. La società di Lotito è al lavoro anche per portare Francesco Caputo alla corte di Maurizio Sarri: il ruolo di vice-Immobile è ancora vacante e in lista c'è anche Mertens, svincolatosi dal Napoli.

Psg, contatto per Scamacca. Roma, idea Saul

Il Paris Saint-Germain parla attivamente con il Sassuolo per Scamacca. I parigini hanno offerto 35 milioni di euro per la punta, mentre i neroverdi ne chiedono 50. Probabile che i francesi alzino la posta, arrivando a 45 milioni bonusi compresi. Quest'eventualità chiuderebbe, di fatto, l'operazione, con l'azzurro che potrebbe sbarcare in Ligue 1. Sempre in uscita, il club emiliano tratta Frattesi con la Roma, ma la fase di stallo della trattativa sta facendo riflettere i capitolini. Questi ultimi potrebbero virare su qualche altro nome, con le idee Aouar del Lione e Saul dell'Atletico Madrid che restano in piedi, ma rimangono di difficile percorrenza, per una pura questione economica.

Le altre trattative

La Fiorentina ha accolto Jovic e Gollini, entrambi attesi da qualche giorno a Firenze. Il primo arriva dal Real Madrid, il secondo dall'Atalanta, anche se ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Tottenham. Gli agenti di Zagadou, svincolato dal Borussia Dortmund, sono passati nella sede dell'Inter per discutere con i nerazzurri di una possibile trattativa; l'obiettivo primario, però, resta Bremer del Torino. Bakayoko potrebbe lasciare in anticipo il Milan, squadra con la quale è in prestito biennale: su di lui c'è il Marsiglia. Infine, la Sampdoria ha puntato Rog, che non vuole restare in Serie B con il Cagliari.