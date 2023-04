Calciomercato, su Retegui l’Inter accelera. Anche la Lazio interessata all’argentino

Roma 25 aprile 2023 - Mancano ancora cinque giorni prima che Inter e Lazio si affrontino a San Siro con in palio un posto nella prossima stagione di Champions League, ma il guanto di sfida le due società se lo sono già lanciate sul piano del mercato. Dopo il debutto con due gol in altrettante partite con la maglia azzurra, i club nostrani si sono incredibilmente interessati a Mateo Retegui, talento argentino naturalizzato italiano da Roberto Mancini per la sua Nazionale. Non c'è dubbio che in estate il suo nome sarà uno dei più caldeggiati dalle big italiane. Tra le prime ad aver mostrato interesse ed essersi quindi avvicinate al ragazzo ci sono Lazio e Napoli, ma è stata l'Inter a sorpassare entrambe nella corsa al ragazzo.

La società neroazzurra vuole dare continuità alla tradizione degli attaccanti argentini che vede oggi in squadra Lautaro Martinez e, una volta, Milito. Inoltre i 37 anni di Dzeko, costringono i milanesi a guardarsi attorno in cerca di un nuovo attaccante affidabile a guidare le seconde linee. Ecco quindi come Retegui potrebbe rappresentare un'occasione unica. Per acquistarlo però c'è una situazione contrattuale complicata da sbrogliare. Il Tigre condivide a metà la proprietà del cartellino con il Boca Juniors. Per ottenere il trasferimento serve l'approvazione di entrambi i club, non un problema certo, ma un'incognita in più con cui far fronte. Motivo per cui l'Inter starebbe accelerando per sbloccare la trattativa, mentre la Lazio momentaneamente resta a osservare, con Sarri che vuole approvare individualmente ogni acquisto, evitando di spendere risorse in giocatori non funzionali alla sua idea di gioco.

Chi sicuramente è funzionale al gioco del tecnico toscano invece è Mattia Zaccagni. L'esterno classe '95 sta vivendo la sua migliore stagione in carriera e fin qui tra tutte le competizioni ha già realizzato 10 gol e consegnato 9 assist, un bottino degno di un vero e proprio top player. Proprio per questo il giocatore avrebbe attirato l'interesse di alcuni grandi club. Tra questi ci sarebbero anche Paris Saint-Germain e Juventus, oltre alle inglesi Chelsea e Arsenal. L'agente però avrebbe categoricamente escluso una possibile cessione da parte del talento, nel cui futuro ci sarebbe solo la Lazio. Consapevoli di questo, il club starebbe trattando il rinnovo da top player per il numero 20 biancoceleste. L'attuale contratto scadrà nel 2025, ma verrà prolungato fino al 2027, con un ingaggio alzato fino a 2,5 milioni a stagione più bonus facili da raggiungere. Una mossa che, salvo offerte irrinunciabili, scoraggerà chiunque voglia strappare agli aquilotti il proprio fantasista.

Marcos Antonio: "La Lazio è la scelta giusta"

Intervistato da Globoesporte riguardo la sua avventura in biancoceleste, Marcos Antonio ha raccontato la sua esperienza sulla sponda laziale del Tevere. "Venire alla Lazio è stata la scelta giusta. Tutto nella vita è un processo - ha detto il centrocampista verdeoro - così come la nostra vita professionale. So che tutto avverrà per il mio bene. Sono giovane, ho tante cose belle da fare nella mia carriera e spero che la Lazio ne faccia parte".

Il giocatore ha fatto i complimenti alla squadra e ai compagni, dicendo come si stia applicando per imparare un nuovo modo di giocare a calcio. "Sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori, questo fa parte del processo di adattamento a un nuovo stile di gioco. Spero di avere più occasioni. Il mio primo gol? È stata molto importante, perché sono entrato a 10 minuti dalla fine, ho segnato e ho potuto aiutare i compagni. È stata un'emozione indescrivibile, un momento magico".

L'intervista si è conclusa con una rapida battuta sulla corsa alla prossima Champions League: "Lotteremo fino all'ultimo secondo per il miglior piazzamento possibile. Rispettiamo tutti i nostri avversari, ma non ci arrenderemo fino alla fine".