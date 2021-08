Roma, 19 agosto 2021 - Il calciomercato della Lazio entra finalmente nel vivo: visto l'imminente aumento di capitale, si può sbloccare la situazione sul fronte tesseramenti e colpi in entrata. E così dopo l'affare Pedro, che sembra in avanzato stato e ormai prossimo all'ufficialità, è in arrivo anche il nome per la linea mediana, ossia Toma Basic del Bordeaux.

Basic alla Lazio

Toma Basic è da tempo un obiettivo della Lazio per il centrocampo: Sarri sta cercando un mediano da alternare a Lucas Leiva con caratteristiche più di regia che di interdizione. A lungo si è seguito Torreira, ma alla fine si è optato per andare su Basic che per caratteristiche e disponibilità è un colpo alla portata della Lazio. Il classe 1996 è pronto a firmare contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione, per una trattativa che complessivamente si aggira attorno ai 10 milioni tra prezzo del cartellino e bonus (7+3).

Centrocampo a posto

Con l'arrivo di Basic il centrocampo della Lazio è sistemato: numericamente i calciatori ci sono e anche a livello di caratteristiche ognuno ha il suo doppione. Basic si giocherà il posto con Leiva per fare compagnia a Milinkovic e Luis Alberto, con il resto dei giocatori della scorsa stagione che completano il reparto. Dietro potrebbe essere necessario valutare l'acquisto di un terzino (o di un centrale spostando Radu a sinistra), mentre in attacco con l'arrivo di Pedro e la possibile cessione di Correa il pacchetto dovrebbe già essere sistemato.

