Playoff Nba: i Celtics vanno sul 2-0 con gli Hawks. Vincono anche Suns e Cavs

Boston (Stati Uniti), 19 aprile 2023 – I Boston Celtics hanno seguito le orme di Philadelphia 76ers e Sacramento Kings e, nella notte, hanno messo a segno il punto del 2-0 nella serie playoff contro gli Atlanta Hawks che sono stati battuti 119-106 al TD Garden: un successo su cui ci sono le firme in calce del solito Jayson Tatum – che ha chiuso con l’ennesima doppia doppia di stagione (29 punti conditi con 10 rimbalzi) – e di Derrick White, protagonista di un’ottima prova sia sul fronte difensivo sia su quello offensivo, come dimostrano i 26 punti (11/16 dal campo) e i 7 rimbalzi mandati a referto. Ottimo, sempre sul fronte biancoverde, anche l’apporto fornito da Jaylen Brown (18 punti con 7/14 al tiro), Marcus Smart (14 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e da Malcolm Brogdon in uscita dalla panchina (13 punti, 8 assist e 7 rimbalzi). Boston ha subito schiacciato sull’acceleratore e dominando nel pitturato si è costruita un vantaggio in doppia cifra che ha saputo amministrare nonostante i mai domi Hawks, ai quali non sono bastati i 53 punti prodotti dalla coppia formata da Dejounte Murray (29) e Trae Young (24).

Suns e Cavaliers mettono a segno il punto dell’1-1

Hanno invece rialzato la testa, dopo il ko di gara 1, i Phoenix Suns che hanno battuto i Los Angeles Clippers 123-109 e impattato la serie. Assoluto mattatore della gara è stato Devin Booker, che ha portato a casa un bottino finale di 38 punti, di cui 18 mandati a bersaglio nel solo terzo quarto. Il prodotto di Kentucky University è stato però ben supportato da un Kevin Durant da 25 punti e da un Chris Paul come sempre impeccabile in regia (16 punti e 8 assist). A partire meglio sono stati però i Los Angeles Clippers che, sospinti dal tandem formato da Kawhi Leonard (31 punti segnati dopo i 38 di gara 1) e Russell Westbrook (28 punti), hanno a lungo comandato nel primo tempo arrivando a toccare le 11 lunghezze di vantaggio.

Phoenix è però rimasta in agguato e ha saputo risalire la corrente, impattando il risultato proprio a 1” dall’intervallo lungo con una tripla di Booker (59-59). La scintilla che ha fatto partire lo show del fuoriclasse dei Suns nella terza frazione (18 punti per lui in 12’), i quali poi nel quarto quarto hanno completato l’opera dando la spallata definitiva.

Va sull’1-1 anche la serie tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers: i Cavs hanno infatti pareggiato i conti tra le mura amiche del Rocket Mortgage Fieldhouse imponendosi con un perentorio 107-90. Lo spartiacque del match è stato il secondo quarto, nel quale gli uomini di coach Bickerstaff hanno stretto le viti della difesa e hanno piazzato un tramortente 34-17 di parziale. Le cose si sono così messe subito in discesa per i Cavs che nella ripresa hanno toccato l’apice della loro serata sul +25 e hanno gestito ritmi e punteggi senza particolari patemi. Fondamentale sul fronte Cavaliers sono state le prestazioni di Darius Garland (32 punti con 6/10 da tre e 10/11 ai liberi) e Donovan Mitchell (17 punti e 11 assist).