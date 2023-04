NBA, playoff: Golden State Warriors ancora ko, Kings sul 2-0. Maxey trascina i Sixers

San Francisco (Stati Uniti), 18 aprile 2023 – Rischia di compromettersi notevolmente il cammino ai playoff NBA dei Golden State Warriors campioni in carica: dopo aver ceduto il passo nel primo atto del derby contro i Sacramento Kings, la franchigia gialloblu è infatti stata sconfitta anche in gara 2 per 114-106. I Kings sono stati ancora una volta di una grande prova corale, nella quale spiccano i contributi forniti da Domantas Sabonis, che ha portato a casa un bottino di 24 punti e 9 rimbalzi e nel finale è protagonista nell’azione che ha portato all’espulsione di Draymond Green e ha di fatto dato una svolta alla gara, e De’Aaron Fox (24 punti e 9 rimbalzi). Più che positiva, invece, la prova in uscita dalla panchina di Malik Monk che, dopo i 32 punti mandati a referto in gara 1, ne ha portati a casa altri 18. Agli Warriors non sono invece bastati i 28 punti di uno Steph Curry con le polveri bagnate dall’arco (3/13 nel tiro da tre punti) e per la prima volta sotto 0-2 in una serie playoff, i 19 punti di Andrew Wiggins, che dopo lungo tempo è tornato a partire dal quintetto base, e i 22 di Klay Thompson (5/10 dalla lunga distanza). I Kings hanno dato una prima accelerata in un secondo quarto in cui sono riusciti a piazzare un break di 41-29 e poi hanno saputo resistere al coraggioso rientro dei Golden State Warriors, i quali sono rimasti anche senza Draymond Green che, a 7’03” dalla fine del match, è stato espulso dopo aver calpestato il petto di Domantas Sabonis. Dopo questo episodio chiave, i campioni in carica sono riusciti a riportarsi a -1 con la bomba di Thompson a 3’11” dalla sirena, ma dall’altra parte Sabonis e Fox hanno risposto con cinque punti ravvicinati che hanno alimentato il parziale decisivo dei Kings (17-8).

I Philadelphia 76ers vanno sul 2-0 con i Nets

Si portano sul 2-0 nella prima serie playoff anche i Philadelphia 76ers che hanno nuovamente sconfitto i Brooklyn Nets con un perentorio 96-84. Protagonista assoluto del successo della franchigia della Pennsylvania è stato il trio formato da Tyrese Maxey (33 punti con 13/23 dal campo e 6/13 nel tiro da tre), Tobias Harris (20 punti e 12 rimbalzi) e Joel Embiid (20 punti e 13 rimbalzi). Troppo sola sul fronte dei Nets, invece, la coppia formata da Cameron Johnson (28 punti con 11/18 al tiro in 41’ giocati) e da Mikal Bridges (21 punti, 7 assist e 5 rimbalzi). La chiave di volta del successo dei Sixers è tutta racchiusa nel cambio di passo fatto nella ripresa su entrambe le metà del campo, ma in particolare in quella difensiva: sotto di cinque lunghezze all’inzio della ripresa (51-44), i 76ers hanno stretto a dovere le maglie della difesa concedendo soltanto 14 punti nel terzo quarto ai Nets. I canestri di Maxey, Harris ed Embiid hanno fatto il resto e portato al sorpasso. Una volta messa la testa avanti, Philadelphia ha poi completato l’opera con un parziale di 28-21 nella quarta frazione.