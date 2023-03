Eurolega, oggi Milano sfida il Fenerbahce: orari e dove vederla in tv

Nicolò Melli, capitano dell'Olimpia Milano

Istanbul (Turchia), 21 marzo 2023 – L’Armani Milano ha avuto appena il tempo di resettare tutto e ricaricare il più possibile le batteria dopo il ko subito in campionato nel big match contro la Virtus Segafredo Bologna, prima di doversi concentrare su un nuovo e delicato impegno: quest’oggi, martedì 21 marzo, alle 18.15 ora italiana, i biancorossi torneranno infatti in campo a Istanbul per affrontare il Fenerbahce nel recupero del 24° turno di Eurolega (match in diretta su Eleven Sports, Sky Sport e DAZN), inizialmente in programma venerdì 10 febbraio ma poi rinviata a causa del terribile terremoto che ha colpito la Turchia. La compagine milanese arriva all’appuntamento dopo il ko patito al fotofinish contro il Real Madrid – che ha interrotto una striscia positiva di sei successi europei ottenuti dall’Olimpia – mentre il Fenerbahce, che durante la stagione è stato anche in testa alla classifica, ora ricopre la quinta posizione in classifica con 17 successi ed è reduce dal passo falso commesso in casa del Valencia. La compagine turca ha però dalla sua anche i precedenti: nei 23 scontri tra queste due formazioni, infatti, la squadra gialloblu si è imposta quindici volte e ha alzato bandiera bianca in 8 occasioni.



L’Olimpia Milano, che come accaduto pochi giorni fa in casa contro la Virtus Bologna sarà costretta a fare i conti con una pesante e lunga li lista di assenti – mancheranno infatti ancora all’appello Shavon Shields, Kevin Pangos, Devon Hall, Gigi Datome (ex di serata assieme a Nicolò Melli) e Paul Biligha –, sarà di conseguenza chiamata a fare gli straordinari per cercare di contenere una formazione come il Fenerbahce dotata di grande atletismo e di giocatori di assoluta caratura internazionale: basti pensare alla qualità di atleti del calibro di Nich Calathes (8 punti, 5 assist e oltre 4 rimbalzi di media a partita) e Scott Wilbekin (quasi 12 punti di media a gara) e Marco Guduric (12.5 punti ad allacciata di scarpe). Sotto canestro e nello spot di ali, sono invece da tenere d’occhio i chili, i centimetri e la qualità di Jonathan Motley e dell’ex Dinamo Sassari Dyshawn Pierre. Pericoli di cui è perfettamente conscio il coach dell’Olimpia, Ettore Messina, che attraversi i canali ufficiali del club ha chiesto ai suoi ragazzi una partita di carattere: "Affrontiamo una delle migliori squadre della competizione, costruita attorno a due guardie esperte come Calathes e Wilbekin, con tanto talento e pericolosità offensiva in ogni ruolo, con un reparto lunghi fisico e profondo. Noi a causa delle assenze, che sono tornate pesanti, abbiamo perso un po’ degli equilibri che ci avevano consentito di vincere sei partite consecutive, ma ad Istanbul vogliamo giocare la miglior partita possibile, competere come abbiamo fatto sempre, e tentare di migliorare a prescindere da chi andrà in campo".

Le altre partite delle italiane impegnate nelle coppe

Oggi non andrà però in scena solo la sfida di Eurolega tra Milano e Fenerbahce, ma scenderanno in campo anche altre due squadre italiane impegnate in Eurocup: alle 18.45 (diretta su Sky Sport, Eleven Sports e DAZN) la Dolomiti Energia Trento, che la scorsa settimana ha piegato il Buducnost, andrà a far visita ai tedeschi dell’Hamburg Towers con gli obiettivi di portare a casa i due punti e tenere vive le speranze di agguantare i playoff, mentre alle 20.30 (diretta su Sky Sport, Eleven Sports e DAZN) la Germani Brescia – già sicura di avere un posto nella postseason europea – ospiterà gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana.