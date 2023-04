Ciclismo, Vingegaard rinnova con la Jumbo-Visma fino al 2027

Roma, 18 aprile 2023 - Le classiche attualmente in corso ma anche i Grandi Giri, in programma nei prossimi mesi: nel menù del ciclismo per ora la portata principale riguarda le prime, ma le squadre più forti stanno già pensando anche alle corse a tappe sia con riguardo alla preparazione sia sistemando le beghe burocratiche ancora in bilico. E' il caso della Jumbo-Visma, che approfitta della primavera anche per blindare Jonas Vingegaard, il vincitore a sorpresa del Tour de France 2022.

Neanche il tripudio di Parigi era stato sufficiente, almeno in prima battuta, a blindare il danese, il cui contratto è rimasto a lungo con la scadenza iniziale, fissata a fine 2024. Poi la svolta: la firma fino al 2027 che arriva nel momento in cui Vingegaard sta lavorando per mettere benzina nelle gambe in vista dell'estate. Proprio il classe '96, che finora in stagione ha raccolto 8 vittorie, tra le quali quelle del Giro dei Paesi Baschi 2023 e del Gran Camino 2023, ha subito commentato la lieta notizia. "La Jumbo-Visma mi ha sempre sostenuto affinché diventassi il corridore che sono adesso e finora insieme abbiamo fatto un bel percorso. Mi piacciono le qualità della squadra e delle persone che lavorano qui, dove mi sento a casa. Ogni giorno ci supportiamo con l'obiettivo di migliorare: in questo clima - continua il danese - sento davvero di poter raggiungere il mio potenziale, crescendo ulteriormente". L'obiettivo principale di Vingegaard, senza troppi giri di parole, è confermare al Tour de France 2023 quanto fatto vedere nella precedente edizione, quella in cui la tattica vincente (e sfiancante) della Jumbo-Visma era riuscita per la prima volta a mettere in difficoltà un fenomeno del calibro di Tadej Pogacar. "Voglio raggiungere il livello più alto possibile e, al riguardo, la Grande Boucle rappresenta qualcosa di molto speciale. Salire sul gradino più alto del podio è stata una sensazione fantastica. L'obiettivo è ottenere altre vittorie in quella corsa, ma non solo: sapere che resterò in questa squadra fino al 2027 mi dà la tranquillità necessaria per continuare a migliorare".

Le dichiarazioni della Jumbo-Visma

Lo stesso entusiasmo traspare dalle parole di Richard Plugge, general manager dello squadrone olandese. "Jonas è perfetto per noi: ha tanta voglia di imparare e questo lo rende un corridore molto semplice da allenare. La sua determinazione spinge anche noi a voler crescere così come ha fatto lui, che al suo arrivo qui era una sorta di diamante grezzo. Questo processo ci ha portato a vincere insieme il Tour de France e - conclude Plugge - per mantenere questa posizione di vertice generale la sua presenza in squadra è per noi fondamentale". Insomma, alla fine una delle querelle più lunghe dello scorso inverno ha trovato il suo lieto fine: con la promessa (reciproca) di non spezzare quell'incantesimo nato l'anno scorso sulle strade di Francia, sulle quali con costanza, abnegazione e un pizzico di fortuna Vingegaard è riuscito a fare scacco matto a Pogacar, evento non proprio così consueto.

Leggi anche - Tennis, Tsitsipas: "Tra Sinner e Alcaraz rivalità come Nadal-Federer"