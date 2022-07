Tour de France 2022, tappa 16: impresa di Houle. Classifica generale e ordine d'arrivo

Foix, 19 luglio 2022 - Il primo assaggio di Pirenei, previsto nella tappa 16 del Tour de France 2022, va all'uomo che non ti aspetti: dopo una vita da gregario Hugo Houle, presente nella fuga di giornata dove figurava anche Damiano Caruso, si toglie la soddisfazione di coronare il sogno di una vita, nato per la precisione nel 2012, quando il fratello Pierrick, anch'egli ciclista, fu investito e ucciso da un ubriaco. Una tragedia che il canadese riporta in auge nel giorno in cui ancora una volta Tadej Pogacar sfida Jonas Vingegaard. Niente da fare: i piani altissimi della classifica generale non cambiano, mentre nelle posizioni meno di vertice si assiste alla discesa di Romain Bardet e Adam Yates e alla risalita prepotente di Aleksandr Vlasov, presente a sua volta nella fuga che ha consegnato alla Grande Boucle la seconda vittoria canadese di sempre. Il livello sale ulteriormente nella tappa 17, la Saint-Gaudens-Peyragudes: appena 129,7 km resi infernali da 4 GPM da scalare, di cui 3 di prima categoria.

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Simon Geschke (Cofidis), Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), Nils Eekhoff (Team DSM), Mikkel Frolich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers), Wout Van Aert, Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Hugo Houle, Michael Woods (Israel-Premier Tech), Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Aleksandr Vlasov, Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Matteo Jorgenson, Gorka Izagirre (Movistar Team), Maxime Bouet, Lukasz Owsian (Team Arkéa-Samsic), Neilson Powless, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Alexis Gougeard, Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM), Tim Wellens, Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Michael Storer, Olivier Le Gac e Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Sul Port de Lers (11,4 km con una pendenza media del 7%) Caruso fa il vuoto prima di essere raggiunto da Woods, Storer, Van Aert, McNulty, Geschke, Vlasov, Izagirre e Jorgenson. Intanto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) scatta e, come al solito, trova la pronta risposta di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma): il duello si ripropone in discesa, con lo sloveno che non riesce mai a staccare la maglia gialla. Sul Mur de Péguère (9,3 km con una pendenza media del 7,9%) Houle si porta in testa, mentre dal gruppo perdono contatto Adam Yates (Ineos Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM) e David Gaudu (Groupama-FDJ): all'inseguimento del canadese ci sono il compagno di squadra e connazionale Woods e Jorgenson, reduce da una brutta scivolata in discesa. Nessuno riesce a ricucire lo strappo, con Houle che corona il sogno di una vita

Ordine d'arrivo tappa 16 Tour de France 2022





1) Hugo Houle (IPT) in 4h23'47''

2) Valentin Madouas (GFC) +1'10''

3) Michael Woods (IPT) +1'10''

4) Matteo Jorgenson (MOV) +1'12''

5) Michael Storer (GFC) +1'25''

6) Aleksandr Vlasov (BOH) +1'40''

7) Dylan Teuns (TBV) +1'40''

8) Simon Geschke (COF) +2'11''

9) Mathieu Burgaudeau (TEN) +5'04''

10) Damiano Caruso (TBV) +5'04''



Classifica generale Tour de France 2022





1) Jonas Vingegaard (TJV) in 64h28'09''

2) Tadej Pogacar (UAD) +2'22''

3) Geraint Thomas (IGD) +2'43''

4) Nairo Quintana (ARK) +4'15''

5) David Gaudu (GFC) +4'24''

6) Adam Yates (IGD) +5'28''

7) Louis Meintjes (IWG) +5'46''

8) Aleksandr Vlasov (BOH) +6'18''

9) Romain Bardet (DSM) +6'37''

10) Tom Pidcock (IGD) +10'11''

