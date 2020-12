Bologna, 26 dicembre 2020 - Sarà uno spettacolare fine 2020 per quanto riguarda gli appassionati di sci alpino. Il 28 e il 29 dicembre ci saranno quattro gare di Coppa del Mondo dislocate tra Bormio e Semmering per uno spettacolo tutto da godere e con grandi carte da giocare per l'Italia. Gli uomini saranno in Lombardia per due prove veloci sulla mitica Stelvio, supergigante lunedì e discesa martedì, mentre le donne voleranno a Semmering per un gigante e uno slalom.

Tra i maschi gli occhi in casa Italia sono puntati su Dominik Paris e Christof Innerhofer che andranno alla ricerca di un podio sulla Stelvio, che dal 1993 allieta gli appassionati di discesa libera. Lunedì 28 alle 11.30 il super g, martedì 29 allo stesso orario la discesa libera. Le donne vivranno un gigante il 28 (ore 10 e 13) e uno slalom in notturna il 29 (15.15 e 18.30). Convocate Marta Bassino, Luisa Bertani, Federica Brignone, Valentina Cillara Rossi, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Laura Pirovano per il gigante, Marta Bassino, Federica Brignone, Irene Curtoni, Anita Gulli, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti e la debuttante Carlotta Saracco per lo slalom.

