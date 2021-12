Roma, 6 dicembre 2021 - Archiviata la tripletta di Sofia Goggia a Lake Louise e la buona discesa maschile a Beaver Creek con quarto Marsaglia e quinto Paris, cancellata per vento quella della domenica, lo sci alpino torna in Europa con due tappe classiche. Ancora prove veloci al femminile in Svizzera a St. Moritz, due super g, prove tecniche per i maschi con gigante e slalom in Val d'Isere. Terza tappa di Coppa anche per il biathlon che si trasferisce in Austria ad Hochfilzen per sprint, inseguimento e staffette. Sci alpino in diretta a pagamento e in chiaro, biathlon solo su Eurosport.

Il programma (fonte Fisi)

Sci alpino

Sab. 11/12/21 – Coppa del mondo – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 11/12/21 – Coppa del mondo – GS maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 12/12/21 – Coppa del mondo – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 12/12/21 – Coppa del mondo – SL maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Biathlon

Ven. 10/12/21 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.25 e 14.15, diretta tv Eurosport

Sab. 11/12/21 – Coppa del mondo – Pursuit maschile e staffetta femminile Hochfilzen (Aut) – ore 12.15 e 14.15, diretta tv Eurosport

Dom. 12/12/21 – Coppa del mondo – Staffetta maschile e pursuit femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.45 e 14.30, diretta tv Eurosport

