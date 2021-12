Beaver Creek, 5 dicembre 2021 - Niente da fare per la seconda discesa libera in programma nella serata italiana a Beaver Creek. Dopo la quarta e quinta piazza di ieri con Francesco Marsaglia e Dominik Paris la nazionale azzurra sperava in un buon risultato nella discesa odierna, ma purtroppo è stata cancellata a causa del forte vento a Beaver Creek, soprattutto nella parte alta della pista.



Prima partenza ritardata, poi gara cancellata



Gli organizzatori hanno provato a prendere tempo per salvare la discesa libera, prima posticipando di un'ora la partenza, dalle 20 alle 21, poi ritardando una seconda volta alle 21.30 fissando l'orario della decisione alle 21. Preso atto del forte vento, non c'è stata altra possibilità che cancellare definitivamente la discesa. La Coppa del mondo maschile si sposta ora in Francia in Val d'Isere.



