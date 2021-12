Bologna, 6 dicembre 2021 - Un tris di vittorie pazzesco per Sofia Goggia che ha raggiunto i 35 podi totali di Coppa del Mondo, settima all time in Italia al pari di Piero Gros, davanti a lei Dominik Paris con 39, primo Tomba con 88. La bergamasca non solo ha conquistato due pettorali rossi, discesa e superg, ma ha rilanciato le sue quotazioni nella classifica generale con 300 punti conquistati in tre giorni. Motivo in più per non abbassare la guardia.

Goggia: "Pazzesco, ma resto concentrata"

Soddisfatta Sofia Goggia per le tre vittorie in fila, ma la stagione è lunga, sia in Coppa del Mondo ma anche in vista delle Olimpiadi di Pechino. La concentrazione resta alta: "E’ stato un trittico pazzesco, tre vittorie in tre giorni non me le sarei mai aspettate, è un risultato grandioso qui a Lake Louise - il commento di Goggia - Oggi la gara è stata ancora più bella, l’anno scorso in generale non ero riuscita a fare questo passo passando dalla discesa al supergigante, invece stavolta nonostante una gara dove ho controllato molto la sciata nella prima parte, nella seconda ho aumentato il ritmo. Sono veramente molto contenta, ci sarebbe tanto da festeggiare ma non dobbiamo deconcentrarci e rimanere sul pezzo. Non abbassiamo la guardia”.

