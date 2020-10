Roma, 10 ottobre 2020 - Coronavirus al Giro d'Italia 2020: il britannico Simon Yates è risultato positivo al Covid-19 e quindi si ritira dalla competizione. Lo ha annunciato questa mattina il suo team Mitchelton prima dell'inizio dell'ottava tappa. Yates, vincitore della Vuelta 2018, era uno dei candidati alla maglia rosa finale ed è stato vincitore dell'ultima Tirreno-Adriatico.

E così il Giro d'Italia perde un altro suo protagonista: il 28enne Yates non si presenterà al via oggi dell'ottava tappa, la Giovinazzo-Vieste di 200 chilometri. Il ciclista britannico ha cominciato a sviluppare dei sintomi molto lievi nelle ore successive alla fine della settima frazione disputata ieri: lo staff medico della Mitchelton-Scott ha subito richiesto un test rapido il cui esito positivo è stato poi confermato dal tampone. Yates è stato posto subito in isolamento mentre tutti gli altri compagni di squadra e il resto dello staff della Mitchelton-Scott sono stati autorizzati a proseguire la corsa rosa essendo risultati tutti negativi, anche se a titolo precauzionale saranno sottoposti a nuovi test nei prossimi giorni.

Yates era arrivato in Sicilia tra i grandi favoriti, dopo aver vinto la Tirreno-Adriatico a settembre, ma si era staccato sull'Etna ed era in ritardo nella generale. Era 21/ a 3'52'' dalla maglia rosa di Almeida.

