Bologna, 4 settembre 2021 – Daniel Martin ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica a fine 2021. Saranno dunque le ultime settimane di gara per il 35enne irlandese dell'Israele Start Up Nations, lui che ha alle spalle ben 14 anni di carriera tra professionisti . Martin ha deciso di lasciare per dedicarsi a nuove attività, oltre che passare più tempo a casa con la famiglia. In totale sono state 22 le vittorie da professionista.



Trionfo a Sega di Ala



A Daniel Martin è mancato uno squillo per quanto riguarda le classifiche dei grandi giri, ma sulle singole tappe si è tolto delle soddisfazioni. 35 anni ad agosto, Martin ha vinto nel 2021, dopo aver preso il Covid, una tappa al Giro d'Italia, quella di Sega di Ala, ma in generale ha conquistato altre tre tappe nei grandi giri: Bagneres de Bigorre e Mûr-de -Bretagne al Tour de France 2013 e a La Covatilla alla Vuelta 2011. La sua ultima corsa sarà il Giro di Lombardia.





