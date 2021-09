Bologna, 3 settembre 2021 – L’Italia cercherà di difendere il titolo europeo di ciclismo il 12 settembre senza l’attuale detentore. Giacomo Nizzolo è stato escluso dalla lista dei convocati del commissario tecnico Davide Cassani per la rassegna continentale in Trentino: le punte saranno Sonny Colbrelli e Matteo Trentin, con Gianni Moscon a dare solidità e concretezza. Fuori dunque Nizzolo che invece sarà della partita ai Mondiali nelle Fiandre.

Tiferò Italia

Essere esclusi non fa mai piacere, soprattutto da campione in carica, ma Giacomo Nizzolo ha compreso la decisione dopo un confronto con il ct: “Tiferò Italia – le sue parole a Tuttobiciweb – Su questo non ci sarà nessun dubbio, siamo sempre una squadra. La mia esclusione? Ne ho parlato con assoluta tranquillità con il Ct Davide Cassani: un confronto franco e costruttivo, in prospettiva mondiale di Lovanio. Si volta pagina e si pensa alla sfida iridata, dove su un tracciato da classica penso di potermi giocare delle belle chances e Davide su questo è più che d’accordo”.

