La quattrocentista tedesca Alica Schmidt sfilerà come modella alla Fashion Week di Milano, oggi per Hugo Boss. La Schmidt è, per il New York Times, "l’atleta più sexy del mondo": 22 anni, ha raccontato sul proprio profilo Instagram sul quale ha 2,4 milioni di follower che questo è "un piccolo sogno che si avvera".

Comunque non ha intenzione di "scambiare lo sport con l’attività di modella", ha detto a Die Welt. Preparatore atletico del Borussia Dortmund per la stagione 2020-21, Schmidt era riserva nella squadra tedesca della staffetta 4x400 metri ai Giochi olimpici di Tokyo, dove non ha corso.