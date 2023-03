Un calendario ricchissimo: incontri e tasting

Ecco gli incontri promossi dall’Imt e dal Consorzio Vini Piceni nel Padiglione 7 Marche.

Domenica 2. Il via (12.45-14.30) in Terrazza Marche con ’L’Enoturismo delle Marche: la nuova sfida per la nostra Regione’. Introduce l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini. Dialogano il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, la professoressa della Bocconi school of management Magda Antonioli Corigliano, il direttore di Atim Marco Bruschini, il presidente del Cvp, Giorgio Savini, il presidente dell’Imt, Michele Bernetti. Modera Giorgio dell’Orefice de ’Il Sole 24 ore’. Segue (14.30-15.30 in Sala Raffaello) ’Incoming Vinitaly 2023’ in collaborazione con Italian Trade Agency - ’I vini delle Marche incontrano l’Europa Occidentale (UK, Portogallo)’, con l’assessore regionale Andrea Maria Antonini. Degustazione guidata con il giornalista di VinoNews24 Giambattista Marchetto.

Lunedì 3. In Sala Raffaello (10-11): ’Incoming Vinitaly 2023’ con ’I vini delle Marche incontrano l’Asia (Cina)’. Ospite Francesca Severini, dirigente Competitività delle Imprese Sda Mc – Regione Marche. Degustazione con Giambattista Marchetto. Stesso orario (10-11 ’Terrazza Marche’), sempre per ’Incoming Vinitaly’ c’è ’I vini delle Marche incontrano l’Europa Centrale’ (Austria, Paesi Bassi, Francia e Svizzera). Con Francesca Severini e la winemaker Eleonora Marconi. Segue (13.30-14.30) ’Il vino sostenibile come volano del distretto dei prodotti certificati’. Dialogano Michele Bernetti, presidente Imt, Giorgio Savini, presidente Cvp, Elena Viganò dell’Università di Urbino, Gloria Marinelli di Valoritalia, il presidente di Amap Marco Rotoni, Bruno Sebastianelli, presidente del consorzio Marche Biologiche, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini. Modera il Gianbattista Marchetto.

Martedì 4 (10-11 sala Raffaello) c’è ’I vini delle Marche incontrano il Nord America’ (Canada), con Francesca Severini. Degustazione con Giambattista Marchetto. Stesso orario (10-11, sala Terrazza Marche’) per ’Il futuro del vino sostenibile: il caso Imt in Italia’. Con Michele Bernetti, presidente dell’Imt, Sandra Furlan, responsabile Ricerca e Sviluppo Valoritalia, Evita Gandini di Nomisma e Mirco Carloni – presidente Commissione Agricoltura alla Camera.