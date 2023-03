In testa nell’anteprima OperaWine

Assieme al Vinitaly, alla vigilia della fiera, torna anche quest’anno l’anteprima con OperaWine. L’appuntamento è sabato 1 aprile, dunque e sul podio ci sarà proprio la Toscana, con 35 aziende selezionate (segue il Piemonte con 19 e il Veneto con 17). In totale saranno centotrenta i produttori in rappresentanza di tutte le regioni e altrettanti vini eletti ‘ambasciatori’ del vino italiano da Wine Spectator.

Eccoli dunque, i protagonisti di

Vinitaly OperaWine, che si terrà alle ex Gallerie Mercatali – di fronte al quartiere fieristico –, realizzata da Veronafiere in collaborazione con la rivista americana tra le più influenti al mondo. Unico evento organizzato all’estero da Wine Spectator, la 12esima edizione della preview di Vinitaly – quest’anno con un concept grafico ispirato all’acqua – vede come capofila proprio la regione Toscana. Per quanto riguarda la tipologia, a Vinitaly OperaWine 2023 sono i rossi a primeggiare con 96 etichette che dominano le valutazioni dei giudici americani. Completano la super degustazione del 1° aprile, 25 bianchi, 7 sparkling e 2 vini dolci.

Considerata negli Usa una vera e propria guida al lifestyle enologico, Wine Spectator è il più autorevole magazine influencer sul mercato a stelle a strisce, principale sbocco delle esportazioni di vino tricolore che nel 2022 ha registrato un incremento a valore del +10 per cento, pari a una quota di mercato del 23 per cento.