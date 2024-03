Verso la 54a Giornata Mondiale della Terra Temi ed eventi in programma in questa edizione

Il prossimo 22 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della Terra, meglio conosciuta come Earth Day. Anche l'edizione 2024 vedrà il nostro Paese assoluto protagonista, in particolare con Roma e Torino, che coinvolgeranno artisti, aziende, istituzioni e associazioni al fine di sensibilizzare quanto più possibile i cittadini di tutto il mondo sull'importanza di difendere la Terra dalle grandi problematiche del secolo in corso. Nella Capitale, dal 18 al 21 aprile, torna il Villaggio per la Terra, un appuntamento a tema natura, sport, musica e vita all'aria aperta: 600 eventi gratuiti, allestiti alla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese da centinaia di organizzazioni della società civile e delle istituzioni. Dal 18 al 20 aprile, poi, presso la Casa del Cinema, andrà in scena Impatta Disrupt, il festival dell’innovability pensato per celebrare anche la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, mentre il 22, all’auditorium della Nuvola di Fuksas, si terrà #OnePeopleOnePlanet, una maratona multimediale di 16 ore live con lo slogan “Torna a battere il cuore per la Terra!”. Nella città della Mole, invece, come tappa iconica del G7 Clima, Energia e Ambiente, in calendario dal 28 al 30 aprile, saranno due gli appuntamenti in programma. Il primo, “Pace e Ambiente”, è un dialogo interculturale e interreligioso da Gerusalemme a Torino, l'altro, “Stati generali dell'ambiente per giovani”, vedrà diplomandi e universitari dei 7 Paesi del G7 collaborare alla stesura di un testo da portare all'attenzione dei rispettivi ministri dell'Ambiente. Le celebrazioni termineranno con lo storico Concerto per la Terra di Earth Day Italia in diretta dall’auditorium della Nuvola.