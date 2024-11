Sei macroaree: tutte le sfumature del green

La rassegna di Rimini si articola in sei macroaree tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della transizione ecologica e dell’economia circolare. Il settore Waste as resource si concentra sulle innovazioni nel campo della gestione e valorizzazione dei rifiuti. L’area Water cycle & blue economy affronta invece la gestione sostenibile delle risorse idriche e lo sviluppo dell’economia del mare. La sezione Circular & regenerative bio-economy esplora i processi e i prodotti bio-based. Il comparto Bio-energy & agroecology si concentra sulle energie rinnovabili da biomasse e sulle pratiche agricole sostenibili. L’area Sites & soil restoration offre le più recenti tecnologie per il risanamento ambientale. Infine, Environmental monitoring & control espone i sistemi di monitoraggio e controllo ambientale all’avanguardia, basati su tecnologie IoT, intelligenza artificiale e big data.