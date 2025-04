Ciclabili, bus elettrici e aree verdi. La corsa per abbattere le emissioni

L’Italia ha intensificato gli sforzi per promuovere città sostenibili. Le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Umbria si distinguono per l’attivazione di iniziative concrete nel biennio 2024-2025, tese a migliorare la qualità della vita urbana e favorire uno sviluppo ambientale equilibrato e resiliente.

BOLOGNA E L’INNOVAZIONE

SOSTENIBILE

A Bologna, il progetto “Bologna Empowering Talent (BET) 2025” promuove l’inserimento di giovani talenti under 30 nel tessuto produttivo locale per affrontare sfide legate a digitalizzazione e sostenibilità. L’iniziativa, sostenuta dalla Città Metropolitana e dal Comune in collaborazione con Fondazione Golinelli e Almacube, coniuga formazione accademica e mondo del lavoro. Importanti risultati si registrano anche sulla mobilità ciclabile: la rete è passata da 248 chilometri nel 2019 a 422 nel 2024, segnando un incremento del 70%. Ulteriori 150 chilometri sono in fase di realizzazione, per un totale atteso di 570, pari al 60% dell’obiettivo finale di 980. Il Comune ha inoltre promosso il programma “Bologna Verde”, dedicato all’educazione ambientale e alla valorizzazione del verde urbano come strumento di benessere e resilienza climatica. A Imola, grande successo per il progetto ‘Bike to work’ che incentiva con contributi a chilometro chi va al lavoro in bicicletta.

FIRENZE E LA MOBILITÀ

SOSTENIBILE

Nel capoluogo toscano, il potenziamento delle piste ciclabili è una priorità. Dai 120 chilometri esistenti nel 2023, sono stati pianificati oltre 5 chilometri aggiuntivi grazie a fondi del Pnrr, per un investimento di quasi 3 milioni di euro. L’obiettivo è abbattere le emissioni di CO₂ e rendere più salubre e fruibile l’ambiente urbano. Parallelamente, Firenze promuove il trasporto pubblico elettrico e incentivi alla mobilità dolce.

MILANO E LA RIGENERAZIONE URBANA

A Milano, il 2024 ha visto l’avvio di importanti interventi di riqualificazione urbana, con la trasformazione di ex aree industriali in spazi verdi e poli culturali. Questi progetti favoriscono inclusione, socialità e sostenibilità. Bergamo ha invece inaugurato il 21 novembre 2024 il distretto smart ChorusLife, un esempio di rigenerazione all’avanguardia. L’area dell’ex fabbrica Ote è stata riconvertita in un quartiere con residenze, servizi, arene, piste ciclabili e aree verdi, definendo un nuovo modello di urbanizzazione intelligente e sostenibile.

PERUGIA E L’EFFICIENZA

ENERGETICA

Nel 2024 Perugia ha adottato un piano per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, riducendo emissioni e consumi attraverso tecnologie avanzate e fonti rinnovabili. Con 2,6 milioni di euro del Pnrr, il Comune ha anche programmato 10 chilometri di nuove piste ciclabili in aree strategiche. L’obiettivo è incrementare del 20% l’uso della bicicletta e portare l’estensione ciclabile a 32 chilometri ogni 100 chilometri quadrati entro fine 2025.

PROSPETTIVE FUTURE

Il governo italiano, attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, continuerà a sostenere politiche di rigenerazione urbana, efficienza energetica, potenziamento del trasporto pubblico e incremento del verde urbano. La promozione della partecipazione civica e l’uso di tecnologie smart saranno centrali per garantire città più inclusive e resilienti. In sintesi, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Umbria rappresentano esempi virtuosi di trasformazione urbana sostenibile, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.