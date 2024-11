Cambiamenti climatici e piano Mattei. Esperti a confronto sulle grandi sfide

Ecomondo è caratterizzato da un ricco calendario composto da 221 eventi di cui 25 internazionali, distribuiti nelle quattro giornate della manifestazione. Il programma copre tutti gli aspetti chiave dell’economia circolare e della sostenibilità ed è curato dal comitato tecnico scientifico, composto da un pool di 80 esperti e presieduto dal professor Fabio Fava, ordinario di biotecnologie industriali ed ambientali alla scuola di ingegneria dell’Università di Bologna.

Il monitoraggio e l’adattamento ai cambiamenti climatici emerge come tema fondamentale dell’edizione 2024, in risposta ai sempre più frequenti eventi climatici estremi. Tra gli appuntamenti principali, ‘Earth observation and digital twins to improve urban resilience. Utilization of digital mapping, artificial intelligence and Ict’, in programma oggi, che esplora le potenzialità rivoluzionarie della mappatura digitale. Domani invece si parlerà di pianificazione del territorio in Emilia-Romagna dopo gli eventi alluvionali "per mitigare gli eventi estremi del cambiamento climatico". Si discuterà anche delle sfide della blue economy. ‘Resilienza costiera e adattamento ai cambiamenti climatici: una sfida di policy, tecnico-scientifica e finanziaria, per la sicurezza costiera e lo sviluppo sostenibile della blue economy’, oggi, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni e comunità scientifica.

Tra gli eventi dedicati al settore tessile, pilastro del made in Italy e settore chiave per l’economia circolare, spiccano ‘Responsabilità estesa del produttore ed end of waste: evoluzione del quadro normativo in materia di tessili’, giovedì, e ‘Tessile: produzione sostenibile & ecodesign. Le sfide’, domani. Spazio anche alla finanza green e alla produzione industriale sostenibile. Giovedì ‘Forum Africa Green Growth’: organizzato con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e la struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei, l’evento si concentra sulle opportunità di sviluppo sostenibile nel continente africano. Il Forum esplora le possibilità di cooperazione nei settori dell’acqua, dell’energia, dell’agroalimentare e della bioeconomia circolare.