Una Pasquetta all’insegna dell’ecosostenibilità

Quest’anno la parola d’ordine è passare una Pasquetta green: un’indimenticabile giornata a contatto e nel rispetto della natura. Per farlo occorrono poche e semplici regole: per un pic-nic “verde” preferire mete raggiungibili, per esempio con i mezzi pubblici, come parchi cittadini, ville storiche o, per i più fortunati, lidi e spiagge. Per il vostro pranzo di pasquetta scegliete prodotti stagionali, magari acquistati da produttori o aziende locali, con preferenza verso prodotti a km0 (meno chilometri, meno inquinamento): via libera, quindi, ad asparagi ricchi di vitamine e antiossidanti e perfetti ingredienti per frittate pasquali, agretti e fave, perfette se accompagnate a un buon pecorino stagionato. Portate con voi piatti, bicchieri e posate rigorosamente in plastica biodegradabile (in alternativa optate per pezzi di servizi da tavola spaiati) e se, nei pressi del luogo scelto per il vostro pic-nic di pasquetta, non sono disponibili dei cassonetti per la raccolta differenziata, portate i rifiuti con voi per poi smaltirli in tutta tranquillità a casa.