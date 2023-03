Tutti i segreti e le qualità di Lario Mi Auto, molto più di una semplice concessionaria

Il Gruppo creato da Renato Mariani rappresenta molto di più di una semplice concessionaria. Lario Mi Auto, infatti, è una realtà dinamica e in continua crescita, capace di conservare l’impronta personale e umana che la caratterizza da sempre. La storia è lunga e prestigiosa: dal 1955 il gruppo si occupa con successo di auto e di mobilità, rappresentando una realtà prestigiosa del settore. A seguire, l’azienda si struttura sempre di più con il crescere dei volumi e con la rappresentanza di sempre nuove Marche, con una forte attenzione al contesto territoriale e alla sua valorizzazione. Negli anni, il gruppo si raduna sotto l’ombrello del sito Mobility.it e oggi copre le province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Bergamo, rappresentando una vera e propria eccellenza in Lombardia, con numerosi Marchi rappresentati nelle 16 Filiali, moderne ed accoglienti. Le case rappresentate dal Gruppo sono Honda, Kia e Subaru, Jaguar, Land Rover, Bmw, Mini, Bmw Motorrad, BMWi, Toyota, Volvo, Lotus e DS Automobiles. L’azienda è da sempre attenta alle persone – i propri Collaboratori ed i Clienti - in accordo al proprio codice Etico e alla sostenibilità ambientale, declinata con un programma Green pluriennale, oggi sempre più digitale nei servizi offerti. Ed è da queste solide basi che si muove l’attività della concessionaria Lario Mi Auto, concessionaria ufficiale del Gruppo Mobility per i marchi Honda, Kia e Subaru. I servizi di manutenzione rappresentano un fiore all'occhiello della concessionaria. L’organico si avvale di collaboratori professionali, partendo da un approccio etico e perseguendo il motto per il quale il vero valore dell'azienda è rappresentato dal proprio portafoglio clienti e dal proprio patrimonio umano. Quello di Lario Mi Auto è un family business, seppur in versione 3.0. Una filosofia che i clienti dimostrano di apprezzare ogni giorno di più.