Quante opportunità arrivano dal sole: tutto quello che c'è da sapere sul fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico è una modalità di produzione di energia dai raggi solari. Consente di trasformare, direttamente e istantaneamente, l’energia della radiazione solare in energia elettrica senza l’uso di alcun combustibile. Sfrutta un principio fisico noto come effetto fotoelettrico, cioè la capacità che hanno alcuni materiali, i semiconduttori, di generare corrente elettrica se esposti alla luce del sole. Produce elettricità dove serve, richiede poca manutenzione, non danneggia l’ambiente e offre il vantaggio di essere costruito “su misura”, secondo le reali necessità dell’utente. La conversione viene effettuata dai moduli, costituiti da celle in materiale semiconduttore, perlopiù silicio cristallino. La corrente prodotta dai pannelli solari viene utilizzata per illuminare la casa e far funzionare gli elettrodomestici. Ma viene usata anche per: il riscaldamento/raffrescamento dell’abitazione; la produzione di acqua calda; l’illuminazione dei giardini esterni; il funzionamento della piscina. I vantaggi che derivano dall’installazione di un impianto fotovoltaico sono quindi numerosi. In questo modo viene prodotta energia pulita e rinnovabile che non inquina e non causa danni a lungo termine all’ambiente circostante. Ci sono pure benefici di tipo economico: un impianto fotovoltaico consente di risparmiare notevolmente sui consumi della bolletta. Inoltre, producendo autonomamente l’energia di cui si necessita, si abbattono i costi legati all’energia elettrica. Inoltre, gli immobili che possiedono questo tipo di impianto aumentano di valore. Si tratta di un investimento, che per quanto oneroso in fase di installazione, si ripaga da solo nel giro di pochi anni.