Quali sono le città nel mondo più a misura di bici?

Il Global Bicycle Cities Index 2022 ha valutato 90 città del mondo per individuare quelle più a misura di bicicletta, utilizzando sei indicatori. Lo scopo dello studio è promuovere politiche e infrastrutture che favoriscano l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sano ed economico. Utrecht, nei Paesi Bassi, è stata riconosciuta come la città più ciclabile del mondo. La città dispone del parcheggio per biciclette più grande al mondo con 12.500 posti, una rete ciclabile di oltre 250 chilometri e offre servizi come noleggio biciclette e ciclofficina. Munster in Germania e Anversa in Belgio seguono Utrecht nella classifica. Ancora Europa con Amsterdam, Copenaghen, Oslo e Stoccolma. Le prime città extraeuropee in classifica sono Montreal in Canada e Melbourne in Australia. Tokyo è la prima città asiatica in classifica, mentre Santiago in Cile è la migliore città in Sud America. Milano e Roma sono le uniche città italiane presenti nella classifica, ma entrambe hanno un basso punteggio a causa di problemi relativi alla sicurezza e alle infrastrutture.