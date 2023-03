Plastica riciclata in auto, sempre meno emissioni

Il mondo dell’automotive è senza dubbio uno di quelli che si stanno battendo in prima linee per quanto riguarda la lotta alla crisi climatica. Oltre a tutto quello che concerne la transizione verde e l’abbandono del combustibile fossile, un occhio particolare viene dato anche all’utilizzo della plastica. È diventato quindi quasi automatico per i costruttori auto legare il proprio nome a campagne per la pulizia di oceani e ambienti naturali dai rifiuti in plastica, che oltre a fornire la materia prima danno anche un contributo all'immagine green dei prodotti. Volkswagen, ad esempio, proprio quest'anno ha esteso all'intera famiglia delle elettriche I.D. i rivestimenti in tessuto Seaqual, ricavato da materiali recuperati in mare e pet riciclato da bottiglie di plastica, e un processo che secondo la Casa stessa genera nel suo processo produttivo oltre il 30% di emissioni in meno rispetto ai tessuti e ai rivestimenti tradizionali. Discorso simile per altri marchi come Seat, Skoda e Dacia: il marchio del Gruppo Renault ha già annunciato che sulla prossima generazione di Duster intende portare la percentuale di plastica riciclata dall'attuale 12% addirittura al 20%.