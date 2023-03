La moda è sostenibile: i brand che vestono green

Ci sono marchi nel mondo della moda che da molti anni si impegnano per promuovere i valori dell'etica e della sostenibilità. Tra i più famosi troviamo Patagonia, Eileen Fisher, Levi's, Reformation, Everlane e Veja. Anche Stella McCartney, stilista figlia dell’ex Beatles, è nota in tutto il mondo per la sua lotta contro la crudeltà nei confronti degli animali ed è da tempo attiva nel campo della moda sostenibile, producendo collezioni che rispettano l'ambiente. Tra i suoi capolavori troviamo la borsa Falabella, presentata nel 2010, che rappresenta uno dei primi passi verso la creazione di prodotti ecologici e innovativi, così come la borsa realizzata in Mylo,un materiale derivato dai funghi. Un altro marchio che si impegna per la rivoluzione green e per la creazione di abbigliamento sostenibile è Canada Goose. L'obiettivo del marchio è quello di raggiungere le zero emissioni nette, e a tal fine ha lanciato in occasione dell'Earth Day scorso un tessuto chiamato Kind Fleece, che contiene il 62% di lana riciclata, l'18% di Tencel Lyocell (una fibra biodegradabile ottenuta dal legno) e il 13% di Sorona Polymer (un polimero vegetale ottenuto dallo zucchero del mais).