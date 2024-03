Bando bici in Emilia-Romagna: incentivi per chi acquista

La Regione Emilia-Romagna intende incentivare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita. Le Cargo Bike, in particolare, sono biciclette (tricicli o quadricicli) progettate per trasportare carichi di diverse dimensioni e pesi, come pacchi o bambini. Le cargo bike sono una valida alternativa, sia economica che ecologica, all’auto. Il bando per richiedere il Bonus Bici Emilia Romagna è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in uno dei 207 Comuni della Regione, situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell'aria. A decorrere da questo 2024, il Bando approvato dalla Giunta Regionale non prevede la maggiorazione del contributo per i residenti nei comuni dell’Allegato 1bis e la maggiorazione per la rottamazione di una autovettura. Vengono confermati invece gli importi dell’incentivo regionale, che non potrà superare il 50% del costo del mezzo, seguendo questo schema: fino a euro 500 per l’acquisto di una bici, tandem, triciclo non adibito al trasporto di merce, a pedalata assistita; fino a 1000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. I beneficiari del contributo sono i cittadini residenti in uno dei 207 comuni previsti dal bando e le risorse finanziarie stanziate per il 2024 sfiorano i 2,4 milioni di euro. I tempi di presentazione della domanda indicano la scadenza delle ore 12 del 31 dicembre 2024. Nel nuovo Bando sono inoltre previste alcune specificazioni circa la documentazione da presentare in sede di compilazione della domanda e nuove disposizioni in caso di sostituzione del veicolo acquistato. La domanda del Bonus Bici 2024 dovrà essere presentata online, nell’apposita pagina della Regione Emilia-Romagna, dal richiedente tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).