Valigie sul tetto? Occhio a non infrangere la legge

Lo spazio non è mai abbastanza. Può sembrare una banalità, ma ogni giorno ci troviamo a fare i conti con questo “problema”. Vale per la casa, per l’ufficio e, soprattutto in questo periodo dell’anno, anche per la macchina che ci porterà in vacanza. Perché succede spessissimo che una volta caricata a regola d’arte la macchina in ogni suo spazio restino fuori ancora bagagli importanti (in particolare quando la famiglia è molto numerosa) ed ecco che l’unica soluzione è quella di utilizzare il tetto dell’automobile. Anche qui valgono sempre consigli e suggerimenti, ma ci sono anche delle vere e proprie leggi a cui è assolutamente necessario sottostare. Per cominciare il carico deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, non deve in alcun modo diminuire la visibilità del conducente e nemmeno impedirgli i movimenti alla guida e inoltre non deve compromettere la stabilità del veicolo oppure intralciare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione. Queste le regole generali, a cui poi si affiancano quelle relative alle dimensioni massime per gli oggetti sul tetto che variano anche a seconda della macchina (ad esempio il carico massimo è stabilito in sede di omologazione del veicolo). Tra i consigli da tenere a mente c’è quello di utilizzare gli appositi portapacchi, o box, molto più sicuri e decisamente aerodinamici. Generalmente si adattano a quasi tutte le auto. E poi ci sono le barre porta pacchi, ne esistono di diverse dimensione e capacità. È importante seguire tutte le regole perché, in caso di controlli, se il carico non è ben sistemato sul veicolo non sarà possibile proseguire il viaggio e il conducente dovrà sistemare correttamente il carico (in un luogo sicuro). E si rischia anche una sanzione. Insomma, è bene informarsi e seguire tutte le regole per godersi delle vacanze pienamente sicure.