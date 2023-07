Vacanze ma in sicurezza la checklist prima di partire

Prima di partire, è fondamentale effettuare una serie di controlli per evitare inconvenienti durante il viaggio, come l'auto in panne. È consigliabile avere con sé un set di cavi di avviamento e una batteria di riserva per eventuali imprevisti lungo il tragitto. Altro aspetto da controllare è l'olio motore, che dovrebbe essere rabboccato almeno una volta all'anno e verificato prima di un viaggio lungo. Attenzione poi al liquido di raffreddamento, poiché la sua perdita potrebbe causare il surriscaldamento del motore. Gli pneumatici richiedono attenzione sia per la pressione che per l'usura: è preferibile controllare la pressione quando le gomme sono fredde e assicurarsi che non siano troppo consumate. È sempre consigliabile avere una ruota di scorta a portata di mano, in caso di foratura. Luci, frecce e tergicristalli sono elementi cruciali per la sicurezza stradale e richiedono una manutenzione costante. Il corretto funzionamento dell'aria condizionata è essenziale per guidare in modo confortevole. È obbligatorio, se si viaggia con bambini, avere i seggiolini anti-abbandono a bordo, che devono essere controllati per assicurarsi che funzionino correttamente.