Come, quando e cosa si vota al referendum 2025

Roma, 7 giugno 2025 - Conto alla rovescia per il referendum 2025: domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per decidere le sorte di 5 referendum abrogativi, quattro riguardano la normativa sul lavoro (non solo Jobs Act) l'ultimo quella sui requisiti di accesso alla cittadinanza italiana. Qui proviamo a rispondere alla domanda 'per cosa si vota', spiegando il contenuto delle 5 schede (verde, arancione, grigia, rossa e gialla) che verranno consegnate al seggio e le conseguenze del voto. Cosa cambia se passa il Sì? Quali sono le ragioni del No? Possiamo dire che ognuno dei 5 quesiti fa 'gara' a sé: gli elettori possono infatti decidere quante e quali schede votare. Non ci sarà dunque un quorum collettivo, ma cinque quorum diversi. Perché il voto sia considerato effettivo, dovrà votare almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. E' possibile che si raggiunga per un solo quesito, per due o per tre, quattro o per tutti e cinque. O che non si raggiunga in nessun caso. Quando si vota? Domenica i seggi sono aperti dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.