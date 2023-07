Tempo di partire, ma attenzione al traffico Arriva il nuovo piano mobilità per l'estate

Il piano mobilità estiva 2023 di ANAS (che comprende una rete di 32.528 km di strade statali, autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta) è, a tutti gli effetti, operativo e prevede misure atte a ridurre, il più possibile, i disagi della circolazione stradale legati all’aumento del traffico: fenomeno tipico in questo periodo dell'anno. Per migliorare l’assistenza agli automobilisti, ANAS ha approntato una serie di misure tra cui: un bollettino giornaliero sul traffico, disponibile sul sito web di ANAS, per avere un'informazione completa sulla situazione del traffico. Un calendario, in collaborazione con Viabilità Italia della Polizia Stradale, con le previsioni del traffico e i divieti di circolazione dei mezzi più pesanti: uno strumento utile, che si basa su una serie di bollini (rosso, nero, etc.), in base alla criticità della situazione sulle strade e di cui si potranno avvalere gli automobilisti fino al prossimo 10 settembre. La riduzione di cantieri su strade e autostrade di competenza dell'ANAS (laddove ciò non sia possibile, la società si impegna a predisporre un apposito elenco di cantieri, regione per regione, affinché gli automobilisti, adeguatamente informati, si regolino di conseguenza). Oltre al piano mobilità, ANAS ha predisposto, anche per questa estate 2023, una serie di campagne di informazione: con il nuovo spot che recita “Quando guidi, Guida e Basta”, ANAS rilancia il tema della sicurezza alla guida. Ci sono poi le campagne #AMAMIeBASTA contro l'abbandono degli animali (e i derivanti incidenti) e quella contro il pericolo degli incendi, il cui claim recita così: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.