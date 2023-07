Proteggere l'abitazione durante l'estate

Come tenere la casa al sicuro durante la nostra assenza? L’installazione di un impianto elettronico dotato di 2 sirene all’interno dell’abitazione e di una sirena esterna corredata da lampeggiante può fare la differenza, fa sapere Vittorio Di Santo di Eurodetective, agenzia di investigazioni private, diretta da personale proveniente da servizi dell'Intelligence e dall'antiterrorismo dell'Arma dei Carabinieri. Tra gli altri importanti consigli: «Porte blindate e grate robuste, con serrature di recente progettazione. Se possibile installare un timer che per qualche ora accende le luci di qualche stanza, in modo da dare l’impressione che la casa non sia disabitata». Una buona idea può essere quella di affidarsi ai vicini e «sensibilizzarli ai rumori sospetti e invitarli ad avvertire le forze dell’ordine in caso di sospetti, senza però mai entrare nell’appartamento». Come tenere al riparo gioielli e oggetti di valore quando si è fuori casa? «Oltre alla cassaforte, oggigiorno indispensabile ma non certo inviolabile se il ladro ha tempo, rivolgetevi ad un falegname di fiducia e fatevi progettare e realizzare, in almeno due mobili, dei doppifondi per riporre i gioielli più preziosi. Assicuratevi che scuotendo il mobile i gioielli non producano rumore ed il comparto segreto non si apra».