L'importanza dell'uso di imballaggi adeguati: le caratteristiche, le normative e vantaggi

Nel trasporto di merci contenenti sostanze pericolose, è di fondamentale importanza usufruire di imballaggi correttamente progettati e certificati, capaci di ridurre al minimo il rischio di incidenti e danni. Ovviamente, tali imballaggi dovranno essere conformi alle normative e agli standard internazionali, come le prescrizioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e le direttive dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) o dell'Associazione Internazionale del Trasporto su Strada (ADR): questi regolamenti stabiliscono i requisiti specifici per l'imballaggio, l'etichettatura e la manipolazione delle merci pericolose. Inoltre, i materiali utilizzati per gli imballaggi dovranno essere resistenti e compatibili con la sostanza pericolosa che contengono, pertanto le principali caratteristiche di protezione saranno la resistenza agli urti, alle perdite e alla contaminazione. Gli imballaggi adeguati, poi, dovranno essere etichettati in modo chiaro e visibile con le informazioni di sicurezza pertinenti, come il nome della sostanza pericolosa, il numero ONU, le istruzioni per la manipolazione e le precauzioni di sicurezza, ma è altrettanto fondamentale che il personale coinvolto nel trasporto delle merci pericolose riceva una formazione adeguata sull'utilizzo e la gestione corretta degli imballaggi. Per tale motivo, per assicurarsi di adottare le migliori pratiche e di ottenere consulenza specializzata in materia di imballaggi e sicurezza, è consigliabile rivolgersi alla consulenza ADR. I significativi vantaggi derivanti da un loro corretto utilizzo riguardano la protezione delle persone e dell'ambiente, così come la gestione efficiente delle operazioni di trasporto.