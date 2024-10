Incanto, mare e salute. Ischia, l’isola magica dell’eterna giovinezza

L’isola dell’eterna giovinezza. Con questo slogan negli anni ’50, l’imprenditore Angelo Rizzoli, catturato dalla bellezza del luogo e dall’efficacia delle sue acque, fece conoscere Ischia nel mondo, contribuendo a diffondere la filosofia del binomio vacanza- salute. Uno slogan valido ancora oggi, grazie a oltre 400 strutture alberghiere distribuite sul territorio dotate di centri termali, piscine coperte e scoperte, e accoglienti Spa, dove vengono eseguiti trattamenti wellness.

Con il suo clima mediterraneo, Ischia è un’isola dove soggiornare piacevolmente in tutte le stagioni. Le cure termali, fruibili 365 giorni all’anno, sono indicate per il trattamento di numerose patologie respiratorie, reumatiche, osteoarticolari e ginecologiche. La Fonte delle Ninfe Nitrodi (nella foto), in località Buonopane, è situata in un parco con docce naturali e piante aromatiche su un panorama mozzafiato. Le sue acque, come attesta anche la letteratura scientifica, sono preziose alleate nel trattamento di numerose patologie della pelle. Alle terme Belliazzi di Casamicciola – il più antico stabilimento dell’isola – è possibile sottoporsi a fanghi che giovano in caso di disturbi ostearticolari.

Ultimi giorni dell’anno per accedere ai giardini termali – Poseidon, Negombo, Castiglione ed Eden che chiuderanno il 30 ottobre per riaprire i battenti intorno ai primi di marzo 2025. Fino ad allora è possibile usufruire di bagni e terapie presso i numerosi alberghi convenzionati con il servizio sanitario nazionale, tra cui il San Lorenzo di Lacco Ameno, il Cristallo di Casamicciola, l’Hotel delle Terme di Ischia Porto e il blasonato Regina Isabella di Lacco Ameno.

Loredana Del Ninno