Il pericolo quotidiano dell’elettricità: come comportarsi

Come detto, la casa può essere un luogo molto pericoloso se si fanno le cose senza ragionare. Uno dei più grandi rischi e una delle più grandi causa di incidenti è la corrente elettrica. All’uso errato di questa si possono imputare fino a 241.000 incidenti. L’ambiente più a rischio, come per gli incidenti in generale, è la cucina, in cui avvengono il 36% degli incidenti domestici. Oltre alle ferita da taglio, causate da un utilizzo errato dei coltelli, un altro grande pericoloso sono le pentole e i fornelli. Tra i problemi domestici uno dei più frequenti è l’ustione riportata da un utilizzo errato di pentole e fornelli. Tra il 12% e il 14% degli incidenti, invece, avvengono nella camera da letto. Qui, molto spesso, c’è un grande numero di elettrodomestici e, quindi, di cavi e prese. Non stare attenti a maneggiare queste cose con cura può comportare addirittura a prendere delle vere e proprie scosse elettriche. L’8%, poi, avviene nel bagno. Abbinare acqua ed elettricità, infatti, non è assolutamente una buona idea. In questo ambiente, soprattutto se è presente dell’acqua, bisogna prestare particolare attenzione. Ultimo luogo in cui possono accadere questi imprevisti è l’esterno della casa. Avere un giardino, sicuramente, è una fortuna ma richiede molto lavoro. In questo caso vengono utilizzati macchinari elettronici ed è importantissimo prestare attenzione alle prese elettriche esterne. Queste devono essere controllate periodicamente e non devono essere logore a causa di agenti atmosferici. Ci sono delle piccoli azioni che possono aiutare ad abbassare di tanto la percentuale di rischio nell’utilizzo degli elettrodomestici. Una cosa da fare, per esempio, è pulire gli elettrodomestici solamente dopo averli staccati dalla spina. Anche se sono spenti, infatti, è sempre consigliato staccarli. Non bisogna mai, poi, appoggiare l’oggetto in sé o i cavi su superfici bagnate o umide. Per staccare le spine dalle prese non bisogna mai tirare. È consigliato, infatti abbassarsi e staccare direttamente la spina.